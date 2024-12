Duplice omicidio di via Ghibli, la svolta è imminente 

È inviolabile il muro di riserbo che gli inquirenti hanno innalzato sull’inchiesta per duplice omicidio, aperta dopo il ritrovamento dei corpi dell’agente di commercio Luigi Gulisano, 79 anni, e di sua moglie Marisa Dessì, di 82, scoperti il 5 dicembre in uno studio della loro abitazione in via Ghibli, a Cagliari.

La sensazione, però, è che la Procura e i carabinieri possano arrivare a una svolta in tempi rapidi. Ormai da giorni si registra un continuo via-vai nell’ufficio della sostituta procuratrice Rossana Allieri, titolare del fascicolo, ma al terzo piano del Palazzo di Giustizia la consegna del silenzio è assoluta.

Massimo riserbo

E per capire quanto gli investigatori abbiano tenuto stretto il riserbo sulle indagini, basta vedere come, per giorni, la morte dei due coniugi sia stata relegata a una misteriosa intossicazione alimentare, legata – si è detto – all’ingestione di funghi raccolti qualche giorno prima. Un’ipotesi che già dopo il sopralluogo del Ris dei carabinieri è stata esclusa, quando cioè sono stati chiamati gli esperti dell’Istituto micologico del Servizio sanitario della Asl che hanno analizzato i resti trovati nei rifiuti e quelli che ancora c’erano in frigo o in dispensa. Gli specialisti, seppure ad una prima vista, hanno chiarito che si trattava di specie non velenose.

Impossibile, al momento, scartare l’ipotesi che ci possa essere stata una contaminazione da spore di qualche fungo letale: per quello bisognerà attendere l’esito della consulenza affidata dal pubblico ministero al tossicologo Giampiero Cortis. Sta di fatto che, mentre ancora in tanti nell’Isola si chiedevano cosa avesse causato il malore fatale di Luigi Gulisano e Marisa Dessì, la Procura e i carabinieri avevano già messo in campo, in gran silenzio, i loro uomini migliori per seguire la pista del duplice omicidio volontario.

Rapporti e patrimonio

In queste due settimane i militari hanno raccolto un’infinità di notizie sulla coppia: dai rapporti personali e familiari alle amicizie, dal patrimonio immobiliare a quelli finanziari. Un lavoro certosino per ricostruire la rete di relazioni e verificare se qualcuno possa aver avuto motivi di astio o rancore tali nei confronti dei due pensionati da pensare di far loro del male. Un lavoro certosino di accertamenti sulle banche che sarebbe ancora in corso.

I militari hanno anche intrecciato tra loro le deposizioni rilasciate da familiari, amici e vicini di casa, così da avere un ritratto dettagliato e preciso di come fosse la quotidianità dei due coniugi. E con il passare delle ore e dei giorni la pista del doppio malore improvviso, così come quella dell’intossicazione casuale, ha lasciato spazio a quella del delitto, anche se ancora – almeno formalmente – nessuna delle due viene scartata del tutto. Fondamentale attendere le consulenze dell’autopsia del medico legale Roberto Demontis e quella del tossicologo Cortis.

Il fascicolo

L’unica cosa certa è che la Procura ha messo in campo uno stuolo di investigatori per far luce sul giallo, raccogliendo una serie di elementi che potrebbe portare già nei prossimi giorni ad una svolta. Al momento il fascicolo aperto dalla sostituta procuratrice Allieri è ancora contro ignoti, ma le voci che si rincorrono in ambienti investigativi è che gli inquirenti abbiano già in mano qualche elemento certo per ipotizzare da una parte il movente e dall’altra l’identità del presunto omicida. Restano degli interrogativi, che solo i consulenti della Procura potranno spiegare: cosa ha ucciso Luigi Gulisano e Marisa Dessì? In quanto tempo sono morti? E perché nessuno dei due è riuscito a chiedere aiuto e chiamare i soccorsi, nonostante l’autopsia sui corpi dei due anziani avrebbe accertato delle lesioni all’apparato digerente?

Il lavoro dei Ris

Gli accertamenti sono iniziati subito dopo il ritrovamento dei due corpi senza vita nel piccolo studio della casa di via Ghibli, scoperti da uno dei due figli della coppia. Nel primo sopralluogo i carabinieri del Ris hanno portato via molto materiale alimentare, recuperato nella dispensa, nella spazzatura e nel frigorifero dell’abitazione. Nel corso dell’ispezione, però, i militari hanno scoperto anche delle tracce di sangue che sono subito state portate nei laboratori della caserma di San Bartolomeo, a Cagliari, per effettuare una prima classificazione. Poi è stata passata al setaccio l’automobile e, ieri mattina, il Raggruppamento investigazioni scientifiche è tornato ancora una volta in via Ghibli, prelevando nuovi reperti che sono stati prima sigillati e poi chiusi nelle sacche. Ora bisognerà solo attendere l’esito delle consulenze (almeno una prima relazione preliminare), poi la pm Rossana Allieri e il Procuratore capo Rodolfo Sabelli decideranno se procedere a qualche iscrizione nel registro degli indagati.

