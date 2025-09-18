VaiOnline
Il caso.
Duplice omicidio di via Ghibli, inchiesta al rush finale 

La giudice Ferrarese chiude l’incidente probatorio: coniugi strozzati e non avvelenati 

«La spiegazione delle cause della morte dei due coniugi, per strangolamento la signora Dessì e per soffocamento il signor Gulisano, a fronte di quella per avvelenamento da nitriti formulata dai consulenti tecnici del pubblico ministero, è stata fornita e supportata con migliore scienza e competenza». Lo scrive nella sua ordinanza la giudice Ermengarda Ferrarese, chiudendo l’incidente probatorio che accoglie dunque la tesi avanzata dai periti Rita Celli e Claudio Medana nel caso del duplice omicidio di Luigi Gulisano e Marisa Dessì, i coniugi di 79 e 82 anni trovati morti nella loro abitazione di via Ghibli il 5 dicembre dello scorso anno. Interamente rigettata l’istanza del difensore dei figlio minore della coppia, Claudio Gulisano, sospettato del delitto. L’inchiesta è ormai finita e, nel giro di poche settimane, la pm Rossana Allieri potrebbe chiuderla e chiedere il rinvio a giudizio del 44enne accusato di aver ucciso gli anziani genitori per motivi economici: dopo il duplice omicidio avrebbe prelevato dai loro conti 20mila euro.

L’inchiesta

La giudice Ferrare ha sciolto ieri mattina la riserva respingendo l’eccezione di inammissibilità sulla perizia sollevata l’11 settembre scorso dall’avvocato Luigi Sanna, difensore di Claudio Gulisano: l’avvocato riteneva che il medico legale Celli si fosse appoggiata a testimonianze non utilizzabili, elementi estranei alle indagini. Il Tribunale, invece, ha stabilito che il Codice di procedura penale consente queste libertà, anche se poi quelle parti sono utilizzabili per la perizia ma non per un eventuale processo. Con l’ammissione della relazione dei periti, la giudice ha chiuso l’incidente probatorio. Ora la parola passa alla Procura di Cagliari che, completati gli accertamenti dei propri consulenti, potrà concludere le indagini preliminari.

I contrasti

Nel corso dell’incidente probatorio ci sono stati contrasti tra i periti Celli e Medana, dall’altra il medico legale Giovanni Bozzano, nominato dalla difesa. All’udienza era presente anche l’avvocato Gianluca Aste, che tutela il figlio maggiore della coppia, Davide Gulisano, indicato come persona offesa. Claudio Gulisano – secondo la Procura – avrebbe ucciso i genitori, pressato dai debiti, per ereditare alcune proprietà che i coniugi. L’estate scorsa gli anziani genitori si sarebbero presentati dai carabinieri di San Bartolomeo, impauriti ed esasperati per le continue richieste di denaro del figlio. Tra gli elementi che hanno attirato i sospetti su di lui ci sono state alcune transazioni bancarie, fatte quando per l’accusa i due anziani coniugi erano già stati uccisi.

