«Duplice omicidio, condannate Casula» 

Diciotto anni e otto mesi di reclusione. È la condanna sollecitata ieri mattina dal pubblico ministero Danilo Tronci al processo bis d’appello nei confronti del tabaccaio Gianluca Casula, 48 anni di Carbonia, da tempo trapiantato in Germania, accusato di duplice omicidio per la scomparsa l’11 febbraio 2007 dei due giovani William Tani, 33 anni di Iglesias e Giuliano Milanovic, 24 di Carbonia, svaniti nel nulla dopo aver lasciato il campo rom di Carbonia.

L’appello-bis

Davanti alla Corte d’assise d’appello di Cagliari, presieduta dalla giudice Tiziana Marogna, il tabaccaio è finito per la seconda volta, dopo che la Cassazione ha annullato la sentenza che aveva ribaltato la condanna di primo grado a 14 anni per duplice omicidio preterintenzionale, assolvendo il 48enne dalle accuse mosse dalla Procura che, dopo anni, aveva riaperto il fascicolo. A riprendere in mano le indagini sulla scomparsa dei due ragazzi era stato proprio il sostituto procuratore Danilo Tronci che è stato applicato anche per il secondo processo in Assise d’appello. Per la Procura sarebbe stato Gianluca Casula ad attirare le due vittime in trappola e a farne poi sparire i cadaveri, estinguendo così un debito di circa 15 mila euro che doveva a uno dei due giovani. Nonostante gli anni trascorsi, i corpi non sono mai stati ritrovati.

La Cassazione

In primo grado il giudice Giorgio Altieri aveva ritenuto il duplice omicidio non volontario ma preterintenzionale, condannando a 14 anni l'ex tabaccaio contro i 18 anni e 8 mesi sollecitati dal pubblico ministero. Poi, però, nel giugno 2022, la Corte d'assise d'appello di Cagliari lo aveva assolto per non aver commesso il fatto, accogliendo il ricorso dei difensori Gianluca e Marco Aste. I familiari delle vittime si sono costituiti parte civile con gli avvocati Marco Bacchis, Alessandro Corrias e Alessandra Ferrara. Lo scorso anno, infine, i giudici della Suprema Corte avevano cancellato la sentenza di secondo grado, ordinando che venisse celebrato un secondo processo d’appello. E ieri mattina, in una lunga requisitoria che ha ripercorso tutte le tappe dell’inchiesta, il pm Tronci ha ribadito la convinzione che sia il tabaccaio uno dei killer dei due giovani, proprio per via del debito. Un quadro indiziario che, però, per la Procura pare sufficiente a configurare le responsabilità. Da qui la conferma della richiesta di condanna a 18 anni e 8 mesi.

La sentenza

La Corte d’assise d’appello ha rinviato il processo al 17 maggio per far discutere le parti civili, poi il 14 giugno toccherà ai difensori che hanno già annunciato lunghe arringhe. Il 13 settembre si tornerà in aula per repliche e sentenza. Il caso ha fatto molto scalpore a Carbonia e Iglesias: i familiari delle vittime a lungo hanno lanciato appelli per il ritrovamento dei corpi.

