Duo Casals, Sudamerica in musica 

Nuovo evento della rassegna musicale “Note d’Ogliastra” che questa sera approda a Tortolì con il concerto “Un sogno dell’America del Sud – Perle musicali per violoncello e chitarra”. L’appuntamento è alle ore 18 al teatro San Francesco. Sarà un viaggio emozionante tra le sonorità del sud America e della Spagna con il Duo Casals, formato dalla violoncellista tedesca Felicitas Stephan e dal chitarrista peruviano Juan Carlos Arancibia Navarro. Un concerto che prevede un viaggio sonoro con un programma affascinante e un repertorio che unisce la musica classica e le ricche tradizioni popolari latino-americane. L'iniè parte della rassegna musicale "Note d’Ogliastra", a cura della Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra, con il patrocinio del Comune di Tortolì e in collaborazione con Associazione Musicale Ellipsis. L’ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento posti. (f. me.)

