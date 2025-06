Dune sotto protezione nella spiagga del Grande Pevero «Un modello di sostenibilità» 

Da un lato centinaia e centinaia di bagnanti e villeggianti che si godevano, nella mattinata di ieri, la sabbia finissima e l’acqua cristallina dei 300 metri e oltre della spiaggia del Grande Pevero, in Costa Smeralda, e qualche metro più in là, amministratori comunali, dirigenti di holding e no profit, rappresentanti delle forze dell’ordine e giornalisti. Al centro della mattinata l’importante iniziativa dell’installazione di impalcature in legno, a separazione della spiaggia dal prezioso sistema delle dune; un impegno congiunto di One Ocean Foundation e Smeralda Holding nella protezione della biodiversità. Un’iniziativa di questo tipo era stata realizzata nel mese di settembre dell’anno scorso nella spiaggia di Capriccioli dove c’era da porre rimedio alla pressione antropica sulla natura e biodiversità, non sempre corretta.

L’intervento nella spiaggia del Grande Pevero consiste nel rifacimento del sistema di protezione dunale ora vetusto con l’installazione di nuove strutture leggere e riciclabili, realizzate con materiali naturali come legno e fibre vegetali, pensate per salvaguardare le dune e la macchia mediterranea retrostante, in particolare nelle zone maggiormente esposte ai fenomeni erosivi. Queste barriere protettive, studiate per integrarsi con il paesaggio, hanno la funzione di frenare la perdita di sabbia e di favorire il naturale processo di rigenerazione della vegetazione dunale e la salvaguardia della biodiversità.

Un impegno questo portato avanti insieme al Comune di Arzachena in una sorta di partenariato; Comune, ha affermato il sindaco Roberto Ragnedda che «è da sempre impegnato su tutti i fronti per la tutela dell’ambiente e, in special modo, per la salvaguardia dei litorali. Oggi facciamo un passo avanti nella missione. Grazie a partner come One Ocean Foundation e Smeralda Holding ci sentiamo supportati in questo difficile compito e più forti nel raggiungere l’obiettivo di preservare il delicato ecosistema costiero che rende unica la nostra destinazione» adoperandoci «per garantire il giusto equilibrio tra sviluppo turistico e protezione di fragili e spettacolari arenili come il Grande Pevero, prendendoci cura della fauna e della flora che la abitano».

Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding, ha sottolineato quanto l’intervento « reso possibile grazie al Comune di Arzachena, al nostro contributo e alla preziosa competenza di One Ocean Foundation, con cui collaboriamo da tempo per la tutela della biodiversità della Costa Smeralda, contribuisce a posizionare la nostra destinazione come modello di riferimento per la sostenibilità ambientale». Iniziative come queste, ha proseguito, «consentono di mettere a sistema risorse e capacità per realizzare progetti come questo in cui crediamo fortemente, poiché incarna il nostro modo di operare sul campo, conciliando la salvaguardia del territorio con lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile». L’intervento al Grande Pevero, fa parte dell’edizione 2025 di AgendaBLU, che riunisce azioni per la tutela dell’ambiente e la divulgazione di pratiche sostenibili condotte con associazioni, fondazioni, aziende e volontari, coordinate da Comune.

