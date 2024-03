“Dune”, la vendetta Paul Atreides è pronto  

Non di semplice narrazione vive il cinema. Attraverso il mezzo filmico, infatti, essa può assumere forme che differiscono in modo evidente dalla sua concezione più generica. E come può avvenire nell’adattamento di un’opera letteraria, il potenziale espressivo offerto dai suoni e dalle immagini conferisce, aldilà del contenuto testuale, ulteriore slancio alla sua funzione. Ne ha dato chiara dimostrazione Denis Villeneuve compiendo il passo decisivo della sua carriera con la saga cinematografica di “Dune”, ispirata al classico della fantascienza nato dal genio di Frank Herbert. Un’opera capace di spingersi ben oltre i caratteri tipici del genere - unendo insieme vari riferimenti al mito, alla religione e alla filosofia - che ancora oggi mantiene vivo un instancabile culto di appassionati. Dopo un primo tentativo di trasposizione compiuto da David Lynch nel 1984, con un risultato, seppur audace nello stile, non all’altezza delle proprie ambizioni, i timori per la rimessa a nuovo da parte di Villeneuve non son certo stati pochi. Ma grazie soprattutto al suo ritmo compassato e ad un impianto visivo di soverchiante imponenza, il primo “Dune: Parte Uno” uscito nel 2021 ha saputo conquistare pubblico e critica a pieni voti, consentendo al cineasta di puntare ancor più in alto per il suo seguito.

La storia

Riprendendo dalle battute finali del precedente capitolo, l’erede Paul Atreides giunge finalmente in contatto coi Fremen, antico popolo del deserto originario del pianeta Arrakis. In lotta contro i perfidi Harkonnen - civiltà dedita allo sfruttamento delle sabbie per estrarre “La Spezia”, un potente allucinogeno che, ampliando le percezioni, permette di viaggiare nello spazio-tempo - il giovane apprenderà le tecniche di sopravvivenza necessarie a muoversi abilmente nelle terre arse dal sole, allo scopo di vendicare la morte di suo padre e l’annientamento della sua casata. Dopo aver affinato le doti di preveggente partirà così alla volta del profondo sud, per unirsi al fianco di milioni di sostenitori e liberare il pianeta dall’oppressione. Ma il viaggio sarà lastricato di difficoltà: oltre al bivio che lo pone tra l’amore e la sua missione dovrà far fronte alle oscure macchinazioni dell’Impero galattico. Rispetto all’impostazione più riflessiva e contemplativa del predecessore, assistiamo in questo seguito a una forte accelerata verso l’azione. Tra scorci mozzafiato e architetture futuristiche ulteriormente impreziosite dagli elementi scenici, le azioni dei personaggi acquistano uno slancio ancor più determinante, ove il protagonista assume un cambiamento radicale che influenza sensibilmente le loro relazioni, muovendole in una coreografia complessa ma sempre ben distinguibile. In piena attinenza, il montaggio connette efficacemente le sequenze mantenendo teso il ritmo senza incombere in un’eccessiva frettolosità o nel pericolo di tempi morti. Altrettanto peso va attributo al cast, che ai volti già noti vede aggiungersi le convincenti prove interpretative di star come Florence Pugh, Austin Butler e il veterano del set Christopher Walken. L’esperienza che ne scaturisce ammalia gli occhi e scuote la mente, trasmettendo la vastità del suo immaginario in un gioco di irresistibile fascinazione. Una prova vinta a pieni voti, e - a mani basse - uno dei titoli più convincenti mai visti nella sua categoria.

