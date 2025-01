Dum dum Dumfries, l’Inter è in finale 

Inter 2

Atalanta 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (21' st Carlos Augusto); Dumfries, Barella (36' st Frattesi), Calhanoglu (21' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (31' st Darmian); Thuram (1' st Taremi), Lautaro. In panchina J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Buchanan, Palacios, Aidoo, Alexiou, Berenbruch. All. S. Inzaghi.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kossounou (23' st Palestra), Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini (17' st Djimsiti), Ruggeri (11' st Ederson); Samardzic (11' st De Ketelaere), Brescianini; Zaniolo (11' st Lookman). In panchina Rui Patrício, Rossi, Toloi, Sulemana, Pasalic, Bellanova, Vlahovic. All. Gasperini.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Reti: nel st 4' e 12' Dumfries.

Note: angoli 7 a 5 per l'Inter. Rec. 0' e 6'. Ammoniti: Scalvini, Carlos Augusto. Spettatori 16.896.

L'Inter vola in finale di Supercoppa italiana nel segno di Dumfries, la cui doppietta nella ripresa manda ko l'Atalanta nella prima semifinale di Riad. In Arabia Saudita l'olandese si traveste da bomber, l'attacco fatica e così l'esterno regala alla squadra di Inzaghi l'occasione di poter alzare il trofeo per la quarta stagione consecutiva (record mai raggiunto nella storia) nella finale di lunedì sempre in Arabia Saudita contro la vincente di Juve-Milan di stasera. Gasperini sceglie un forte turnover al via, l'Inter, con tutti i big, parte forte andando subito vicino al vantaggio. Thuram serve Lautaro, che apre la sua serataccia calciando male due volte e servendo Mkhitaryan che trova il salvataggio di Zappacosta. Poi è un super Carnesecchi a dire no a Martinez, che calcia da pochi passi. L'Atalanta risponde con un’occasione sprecata da Scalvini, che da solo in area piccola di testa la consegna a Sommer. Il grande protagonista resta Carnesecchi, che prima in tuffo salva su Martinez, poi sulla respinta si esalta su Dimarco.

La ripresa

Inzaghi perde Thuram (affaticamento all'adduttore sinistro), c’è Taremi. L'Inter tuttavia non ne risente, anzi sblocca il risultato sugli sviluppi di un corner, quando Dumfries batte Carnesecchi con una rovesciata ravvicinata tra le proteste dei bergamaschi per una leggera spinta su Scalvini, ma Chiffi e il Var non intervengono concedendo il gol. In svantaggio, Gasperini lancia nella mischia Ederson, Lookman e De Katelaere. Ma è l'Inter che colpisce ancora, con Dumfries nuovamente protagonista: l'olandese chiude un contropiede con un destro che sbatte sulla traversa e si infila in porta alle spalle di Carnesecchi. Bastoni e soprattutto Lautaro hanno l'occasione per chiudere la sfida, ma il portiere bergamasco salva ancora.

Nel finale l'Atalanta, con i suoi big, spinge per riaprire la sfida. E troverebbe anche il gol per accorciare il risultato con Ederson, ma il Var annulla per una posizione di fuorigioco di De Ketelaere sullo sviluppo dell'azione.

Poi serve un super Sommer all'Inter per tenere la porta inviolata, con lo svizzero che si salva con un doppio intervento su Djimsiti e Lookman. E in finale, così, ci torna di nuovo l'Inter.

