Durissimo scontro nello studio ovale della Casa Bianca tra Trump e Zelensky. «Torna quando sarai pronto per la pace, così giochi con la terza guerra mondiale». Il presidente Usa è duro davanti al leader ucraino, che non cede davanti alla proposta del tycoon per un accordo preconfezionato. Convocato anche per parlare di terre rare, l’incontro si è chiuso bruscamente senza conferenza stampa finale.

