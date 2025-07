Duello Sorso-Sennori dietro la lite? 

Resta in carcere Alessio Tonzanu, il 18enne accusato di tentato omicidio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ieri in tribunale, durante l’udienza di convalida. Nessuna spiegazione sulle coltellate inferte ai coetanei, domenica a Sennori alle 3 del mattino e, soprattutto, perché tanto accanimento sul 21enne, che avrebbe ricevuto una decina di fendenti, e che giace nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata in condizioni gravi ma stabili. Tonzanu è detenuto nel carcere di Bancali da domenica, i due avvocati della difesa, Chiara Murgia e Gianluigi Poddighe, hanno chiesto un’attenuazione della misura come gli arresti domiciliari ma il gip Gian Paolo Piana ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica. Intanto si rincorrono le voci su una possibile faida tra giovani di Sennori e di Sorso all’origine dell’episodio, ipotesi più che altro supportata dal fatto che fossero presenti alcuni ragazzi del secondo paese nel corso dello scontro e che lo stesso Alessio vi è residente da tempo. Le tensioni erano però in corso da giorni e la rissa sarebbe stata sfiorata in altre recenti occasioni prima del blackout di domenica originato, parrebbe, da un apprezzamento pesante rivolto a una giovane che era con il 21enne.

