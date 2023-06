Duello Milan-Inter per Frattesi  

Juventus, Inter e Milan le più attive nel mercato. Dopo essersi assicurati le prestazioni di Marcus Thuram, soffiandolo al Milan, i nerazzurri stanno cercando un punto d’incontro con il Chelsea per la permanenza di Lukaku, mentre il “Diavolo” cerca la rivincita con l’assalto a Frattesi, nelle mire anche di Roma e bianconeri. E Alvaro Morata è finito nei radar interisti, la Juventus punta a strappare il sì di Rabiot per il rinnovo, mentre Max Allegri allontana le sirene dall’Arabia Saudita.

Arrivi

In casa Roma continua la trattativa con il Leeds per Kristensen. Dopo aver avuto la disponibilità dal calciatore, il club capitolino sta cercando un accordo con gli inglesi per la formula del trasferimento che dovrebbe essere prestito con riscatto. E sempre da Trigoria è arrivata la conferma del rinnovo di Andrea Belotti fino al 2025. Altro giocatore che interessa alla formazione di Mourinho è Morten Hjulmand. Il centrocampista del Lecce è reduce da una grande stagione, che ha aumentato l’interesse da parte delle big. La valutazione è di 25 milioni di euro che però può essere abbassata con una contropartita tecnica. I pugliesi sperano nell’asta. Sul danese c’è forte l’interesse anche di Juventus e Fiorentina. E in queste ore sarebbe molto aumentato anche il gradimento del Milan, soprattutto dopo la partenza di Tonali.

Partenze sicure

Il Grand Hotel della serie A sforna arrivi col contagocce ma tante partenze, secondo il sano principio di sfoltire i ranghi per finanziare gli acquisti. Il mercato comincia tra una settimana ma il campionato ha perso già vari protagonisti: da Tonali a Dzecko, da Di Maria a Wijnaldum e tanti altri sono in rampa di lancio. Alla meta più ambita, la Premier League, si aggiungono campionati una volta poco frequentati (la Turchia), o altri nuovi di zecca (Arabia Saudita). La partenza più dolorosa, per i tifosi del Milan, è quella di Sandro Tonali, che approda al Newcastle milionario di Bin Salman, qualificatosi per la Champions, per la cifra esagerata di 80 milioni. Un’offerta “indecente”, di quelle che non si possono rifiutare, come i 150-180 che De Laurentiis pretende dal Psg per Osimhen. Dzeko a 37 anni strappa due anni di contratto al Fenerbahce per approdare in Turchia mentre è in fase avanzata anche il passaggio di Brozovic, nell’ultimo anno utilizzato di meno da Inzaghi anche per un lungo infortunio. Andrà a giocare all’Al-Nassr con Ronaldo: 23 milioni all’Inter, 20-25 all’anno a lui. L’Inter dovrebbe cedere Gosens (se l’Union Berlino alza l’offerta) e, per una cifra intorno ai 50 milioni, Onana al Manchester United.

