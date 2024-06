Duello Locci-Picciau: prime schermaglie verso il ballottaggio 

Monserrato va verso il duello, politico, finale per la scelta del futuro sindaco. I due contendenti, Tomaso Locci e Valentina Picciau, scaldano i motori in vista del ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno. Sono ripartiti con la campagna elettorale il giorno dopo i risultati del primo turno. «Riprendiamo a girare per le strade per incontrare i cittadini nelle varie zone di Monserrato», spiega Locci. «Daremo voce al 60 per cento della cittadinanza che ha espresso profonda delusione nei confronti dell'attuale amministrazione», sottolinea la Picciau.

La continuità

Il sindaco uscente anticipa le mosse dei prossimi giorni. «Stiamo organizzando diversi incontri e ovviamente poi faremo la chiusura con il comizio finale. Andremo avanti per la nostra strada e proseguiremo il nostro lavoro insieme ai nostri cittadini. Lo facciamo solo ed esclusivamente per l'interesse dei monserratini e non per le poltrone. Chiederemo il voto per questo ballottaggio a tutti i cittadini di Monserrato, siano essi di destra, di sinistra o di centro, per poter proseguire insieme il cambiamento che abbiamo portato a Monserrato e che finora sembra averci premiato». Locci ribadisce il suo no a qualsiasi tipo di apparentamento con altre forze politiche: «Noi non faremo alcun inciucio, diversamente dagli altri. Sarebbe un ritorno alla vecchia politica che noi abbiamo sempre combattuto ed è quella che ci ha premiato finora».

Malcontento

Secondo Valentina Picciau, invece, il dato elettorale è chiaro con una buona parte dei cittadini «non soddisfatti dall'amministrazione degli ultimi anni» e per questo «è il momento di dare un'unica voce a questo malcontento», commenta l’ex leader dell’opposizione consiliare. «Il benessere del cittadino è al primo posto, in una comunità che ha bisogno di cambiare direzione. Siamo ancora più carichi e pronti ad affrontare questa nuova sfida». Ieri sera, intanto, c'è stato già un primo incontro interlocutorio e nel frattempo anche lei sta girando le strade di Monserrato per dialogare con i cittadini.

Possibile sostegno

Uno dei due sconfitti, Efisio Sanna, che ha goduto dell’appoggio di Pd e due liste civiche, ribadisce la disponibilità a trovare un accordo attorno al nome della candidata sindaca: «Dobbiamo essere uniti per sostenere Valentina Picciau al ballottaggio. Ho espresso la mia posizione che ritengo sarà condivisa. Ci sono riunioni ed interlocuzioni in corso, non posso dire altro». Sanna potrebbe portarle oltre 1.700 voti, considerando anche che il Pd è la seconda forza più votata. Continua invece il silenzio dell'altro sconfitto, Alberto Corda. L’ormai ex candidato del centrodestra risulta ancora irreperibile al telefono, ma alcuni dei suoi sostenitori fanno sapere che Corda è molto amareggiato dal risultato. Sostenuto da Riformatori, Fratelli d'Italia e altre due liste, si è fermato a soli 201 voti dal ballottaggio. Inevitabile, dunque, l’amarezza.

Le liste

Il primo cittadino uscente, Locci – sostenuto da tre liste civiche, di cui una, Monserrato Libera, è la più votata di tutte le altre forze presentatesi alla competizione elettorale - riparte con un vantaggio di 20 punti percentuali: ha infatti ottenuto il 40,2% delle preferenze, contro il 21,5 di Picciau, che invece ha avuto l'appoggio di quattro liste. Locci dunque è in vantaggio, ma nella coalizione di Picciau prevale comunque una cauta fiducia con l’obiettivo di recuperare lo scarto di voti (1.762) nel ballottaggio.

