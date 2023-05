Duello in laguna, Cabras premia Abis e boccia i partiti 

Andrea Abis ha vinto con il 57,4 per cento. Hanno votato in tutto 5.063 cittadini, il 63,49% degli elettori.

Andrea Abis, ingegnere e funzionario della Regione, è stato confermato sindaco di Cabras per la seconda volta. Grazie a 2.836 voti il 50enne indosserà la fascia tricolore per altri cinque anni.

Dopo ogni sezione che si chiude scoppia l’applauso. Nella sede di piazza Martiri la festa esplode però alle 19, quando i numeri proiettati sul muro dei locali certificano la vittoria ormai certa. Solo a quel punto possono iniziare i brindisi, gli abbracci, i cori da stadio ma anche tante lacrime che sciolgono le molte ore vissute con tensione.

Lo scontro

Andrea Abis, ingegnere e funzionario della Regione, è stato confermato sindaco di Cabras per la seconda volta. Grazie a 2.836 voti il 50enne indosserà la fascia tricolore per altri cinque anni.

Il primo cittadino uscente, che questa volta ha tentato la scalata da solo, senza l’appoggio di alcun partito politico, ha vinto il duello contro il candidato Gianni Meli, che si è fermato a 2.104 preferenze. Meli che invece aveva al suo fianco tutto il centrodestra unito.

Andrea Abis ha vinto con il 57,4 per cento. Hanno votato in tutto 5.063 cittadini, il 63,49% degli elettori.

Lo spoglio

Il conteggio delle schede è iniziato puntuale alle 15.15. Solo qualche intoppo si è verificato nel seggio di via Triste, dove gli scrutatori hanno svuotato le scatole e diviso le schede prima della lettura a porte chiuse, quando all’interno non erano presenti i rappresentanti di lista. Qualcuno ha segnalato il problema alle forze dell’ordine presenti in quel momento. Poi però lo spoglio è proseguito fino alle 19 senza problemi.

Andrea Abis ha vinto in tutte le nove sezioni cittadine. E alla fine i più votati sono stati gli assessori uscenti: ciò vuol dire che i cittadini hanno apprezzato il lavoro svolto dalla Giunta lagunare negli ultimi cinque anni.

Chi è riuscito a portarsi a casa più voti in assoluto è stato Carlo Trincas: per lui 612 preferenze. La donna più votata invece è stata Alessandra Pinna, braccio destro di Abis nella scorsa legislatura: per lei 493 preferenze.

La festa

Andrea Abis per stappare lo spumante ha voluto aspettare l’arrivo di tutti i candidati della lista nella sede di piazza Martiri.

Poi finalmente sorride e rivolgendosi a tutti i cittadini presenti pronuncia le prime parole: «Grazie, grazie davvero. È un grande risultato. Questa volta eravamo soli e abbiamo vinto portando a casa una percentuale maggiore rispetto a cinque anni fa. I cittadini hanno scelto il civismo, i nostri contenuti, ciò che è stato fatto e ciò che si farà. Sono davvero orgoglioso del mio paese».

Poi Abis viene circondato da tantissimi cittadini che si vogliono complimentare con lui. L’abbraccio più emozionante è quello con i suoi due figli e la moglie Anna.

Lo sconfitto

Gianni Meli subito dopo lo spoglio ha raggiunto invece la sede del suo gruppo nel centro storico del paese. E sceglie la via della diplomazia nel commentare a caldo l’esito del voto. «I cittadini hanno deciso di dare il consenso ad Andrea Abis e va bene così. Ho già chiamato il sindaco per fargli gli auguri. È chiaro che mi aspettavo un risultato molto diverso. Però accetto la decisione delle urne. Per ora rimango in opposizione con chi è stato eletto. Poi si vedrà».

I più votati della lista guidata da Gianni Meli sono Antonello Manca, Efisio Trincas, Federica Pinna e Fenisia Erdas. Oggi, alle 16.30 nelle scuole elementari di via Cesare Battisti, ci sarà la proclamazione degli eletti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata