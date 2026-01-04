Duello Chelsea-Juventus per Tonali  

Roma. Da Guendouzi a Frattesi e Nkunku la Turchia guarda alla Serie A per rinforzare le sue big, mentre il Chelsea potrebbe far saltare il possibile ritorno in Italia (Juventus) di Sandro Tonali dalla Premiere League. I Blues stanno monitorando in casa Newcastle la situazione del centrocampista italiano in vista della prossima finestra estiva di mercato.

Particolarmente attiva sul fronte uscite è la Lazio di Maurizio Sarri che sembra vicina a perdere un altro pezzo pregiato. Il mercato di gennaio si apre con una strategia chiara in casa biancoceleste: vendere a peso d’oro prima di ricostruire. Mentre si attende solo l’ufficialità per il passaggio di Taty Castellanos al West Ham (affare da circa 30 milioni), in ballo c’è un’altra cessione: quella di Matteo Guendouzi al Fenerbahce. La trattativa con il club turco prevede 25 milioni di parte fissa più 2 di bonus facilmente raggiungibili. Un totale di 27 milioni di euro che permetterebbe al presidente Lotito di registrare una corposa plusvalenza, considerando che il francese era costato circa 14 milioni. Guendouzi invece passerebbe dai 2,5 milioni attuali a 4 milioni netti di stipendio per cinque anni. Dalla Turchia sirene anche per Frattesi dell’Inter e l’attaccante rossonero Nkunku. In entrata la Lazio accelera per Giovanni Fabbian dal Bologna: giovane, italiano e duttile, perfetto per agire come mezzala nello scacchiere di Sarri.

