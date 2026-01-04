VaiOnline
Mercato.
05 gennaio 2026 alle 00:04

Duello Chelsea-Juventus per Tonali  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Da Guendouzi a Frattesi e Nkunku la Turchia guarda alla Serie A per rinforzare le sue big, mentre il Chelsea potrebbe far saltare il possibile ritorno in Italia (Juventus) di Sandro Tonali dalla Premiere League. I Blues stanno monitorando in casa Newcastle la situazione del centrocampista italiano in vista della prossima finestra estiva di mercato.

Particolarmente attiva sul fronte uscite è la Lazio di Maurizio Sarri che sembra vicina a perdere un altro pezzo pregiato. Il mercato di gennaio si apre con una strategia chiara in casa biancoceleste: vendere a peso d’oro prima di ricostruire. Mentre si attende solo l’ufficialità per il passaggio di Taty Castellanos al West Ham (affare da circa 30 milioni), in ballo c’è un’altra cessione: quella di Matteo Guendouzi al Fenerbahce. La trattativa con il club turco prevede 25 milioni di parte fissa più 2 di bonus facilmente raggiungibili. Un totale di 27 milioni di euro che permetterebbe al presidente Lotito di registrare una corposa plusvalenza, considerando che il francese era costato circa 14 milioni. Guendouzi invece passerebbe dai 2,5 milioni attuali a 4 milioni netti di stipendio per cinque anni. Dalla Turchia sirene anche per Frattesi dell’Inter e l’attaccante rossonero Nkunku. In entrata la Lazio accelera per Giovanni Fabbian dal Bologna: giovane, italiano e duttile, perfetto per agire come mezzala nello scacchiere di Sarri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 