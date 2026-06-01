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Escolca.
02 giugno 2026 alle 00:46

Duello alle urne, Loche sfida Lai 

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Scontro a due alle Amministrative a Escolca. Il sindaco uscente Eugenio Lai è sfidato da Roberto Loche, un medico legato al Sarcidano per il suo lavoro al pronto soccorso di Isili. «Ho conosciuto tanti cittadini», ha detto, «ascoltato le difficoltà, visto le carenze sanitarie e i bisogni del territorio: così è nata la volontà di contribuire concretamente, non da turista politico».

L’esordiente

L’esperienza di Loche è maturata girando il mondo e dice: «Queste piccole realtà meritano le stesse attenzioni che si riservano ai grandi centri». Il programma della civica “Identità e Tradizione” tocca cinque aree: turismo sostenibile, potenziamento della sanità e dei servizi soprattutto con medici di base, borse di studio, Consulta dei giovani, incubatori d’impresa, contributo per la patente. Poi la raccolta differenziata, il decoro urbano, la videosorveglianza e un’amministrazione trasparente e partecipata. «La politica si concentra sui grandi centri, lasciando i paesi sempre più soli: noi invertiamo la tendenza con persone radicate nel territorio, libere da logiche di partito».

L’uscente

Continuità invece per il gruppo guidato da Lai. «Proseguiremo nel lavoro già fatto. Candidiamo tutte persone di Escolca, tra conferme e volti nuovi, che vogliono dare un contributo per politiche locali che contrastino lo spopolamento e mettano al centro i bisogni dei nostri compaesani». Continueremo in quelle scelte che intendono fare di Escolca un museo a cielo aperto e favorire il turismo esperienziale. Confermato il sostegno e la valorizzazione del mondo agropastorale, con particolare attenzione alle produzioni d’eccellenza. Poi, politiche a sostegno delle fasce più deboli come l’assistenza domiciliare e i servizi, inoltre attività per i più piccoli (doposcuola, ludoteca e attività estive). Attenzione massima sarà rivolta anche ai servizi territoriali, partendo dalla sanità.

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