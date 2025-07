Duecentomila euro per i lavori nel cimitero 

Proseguono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel cimitero di Sardara. Un progetto per un investimento complessivo di 200 mila euro, fondi della Regione, che interessa sia la zona storica sia l’ala nuova in fase di completamento. Nell’una e nell’altra molti i lavori conclusi con un precedente finanziamento di 300 mila euro, diversi da quelli programmati e in corso di realizzazione.

Nel dettaglio gli interventi interesseranno il posizionamento di loculi colombari, nuove condotte idriche per alimentare le fontanelle cui attingere l’acqua per i fiori e la pulizia delle tombe, la sistemazione di qualche panchina all’ombra degli alberi, una spazio attrezzato e riservato al deposito dei cassonetti dei rifiuti. E poi particolare attenzione ai vialetti pedonali che portano alle tombe, ovunque le radici dei cipressi hanno sollevato la pavimentazione con rischio inciampo e caduta, gli alberi secchi verranno tagliati, salvaguardati quelli che costituiscono un patrimonio di grande valore, storico, ambientale e simbolico. «Le opere già realizzate - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Zucca - e quelle in corso assicurano sicurezza e decoro al luogo sacro, ponendo fine alle criticità lamentate dai cittadini. Un patrimonio talmente vasto da richiedere un’attenzione e una cura continua con investimenti importanti come si sta facendo da anni».

