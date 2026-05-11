Duecentomila euro da investire sulle energie rinnovabili 

Il Comune di San Gavino punta sulle rinnovabili per combattere i rincari dell’energia elettrica. Ha un finanziamento di 200mila euro sul bando del Gal Campidano “Investimenti per la creazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture comunali per le energie rinnovabili”.

Entusiasta il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai Lavori pubblici: «Con il finanziamento è iniziata l’attività pubblica di efficientamento e risparmio energetico su un impianto fotovoltaico comunale, che sarà connesso alla rete di distribuzione alla potenza di 32,16 kWp e con un sistema di accumulo elettrochimico da 1110,4 kwh nell’edificio di via Fermi, sede di associazioni e del Centro di aggregazione sociale». L’edificio sarà autosufficiente e si alleggerirà la bolletta a carico del Municipio: «Sarà un bel risparmio – aggiunge il primo cittadino - per le casse comunali». La Giunta punta sull’energia pulita e ha investito mesi fa 15mila euro per uno studio sulle comunità energetiche rinnovabili, anche se il Comune non ha ancora concretizzato questa strada per la creazione di una futura comunità energetica.

Il Municipio vuole migliorare la fruizione degli edifici comunali e anche nella scuola primaria di via Paganini è stata inaugurata la nuova mensa che permette a tutti i piccoli studenti del tempo pieno di consumare il pasto nello stesso momento, senza fare i turni come avveniva in passato. Un progetto avviato dalla precedente amministrazione e portato avanti da quella attuale, ormai alla guida del paese da quasi due anni.

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