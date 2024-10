Duecentocinquantamila euro per piazza Togliatti e aree verdi  

Sono a disposizione 250mila euro per il restyling della zona di Piazza Togliatti a Guspini.A due contributi regionali di 240mila euro in totale si sommano 10mila euro di cofinanziamento comunale.

Un intervento approfondito nella piazza e nelle aree verdi circostanti, tra via Baldini, via Alicata e via Lussu. Il progetto prevede la riqualificazione di accessi, percorsi pedonali e aree interne, con il rinnovo dell’arredo urbano, nuove piantumazioni e installazione di impianti moderni. «Siamo pronti a migliorare piazza Togliatti e le aree circostanti, che rappresentano il cuore del quartiere Is Boinargius», afferma l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru. «La cura di questi spazi è una priorità per l’amministrazione, come dimostrano gli interventi recenti al manto erboso, il rinnovamento dei giochi e la creazione del percorso fitness. Il sostegno della regione è fondamentale per promuovere l’aggregazione e la socialità». ha affidato a un professionista l’incarico di eseguire un rilievo. Non si conoscono ancora i dettagli, ma in un precedente consiglio comunale il consigliere Filippo Usai aveva proposto «la realizzazione di un campetto aperto al pubblico in un’area degradata della zona perché i giovani ragazzi lo chiedono».

