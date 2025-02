Duecento studenti si impegnano per i diritti negati 

Oltre 200 studenti hanno affollato ieri la sala del Teatro Massimo per un appuntamento, all’interno della 21sima edizione di Al Ard Film Festival, interamente dedicato agli alunni delle scuole medie superiori dal titolo “Palestina in cattedra”. Sei gli Istituti del Sud Sardegna che hanno aderito all'iniziativa: Einaudi Bruno di Muravera, Atzeni di Capoterra, Gramsci Amaldi di Carbonia, Foiso Fois di Cagliari, Pertini di Cagliari e Marconi Lussu di San Gavino.

«Abbiamo lavorato per oltre tre mesi su tematiche come legalità, educazione civica e diritti negati, come quello all’istruzione, con un focus su Gaza e Cisgiordania» spiega Ornella Loddo, docente di lingua inglese per la scuola Einaudi Bruno di Muravera. «È stato un lavoro di equipe tra docenti: gli studenti hanno prodotto dei cortometraggi proprio su questi temi». «La collaborazione con questo festival e l'associazione Amicizia Sardegna Palestina va avanti già da diverso tempo», aggiunge Mario Secchi, dirigente dello stesso Istituto. «Abbiamo raccolto farmaci per la popolazione palestinese e avviato varie iniziative per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze: vogliamo che l’istruzione diventi il passo fondamentale in cui si acquisisce una non violenta intolleranza contro l’ingiustizia».

Durante la mattinata sono stati proiettati i video realizzati nel corso dell’anno scolastico: i primi tre premi sono stati assegnati all’istituto Einaudi Bruno di Muravera, mentre la Menzione speciale è andata al lavoro degli studenti del Marconi Lussu di San Gavino. Il Festival di cinema arabo e palestinese prosegue sino a domani con proiezioni, incontri, musica e tanto altro.

