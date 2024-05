Duecento studenti ripuliscono le pinete 

Armati di buste e guanti duecento studenti domani saranno in prima linea a Torregrande. L'assessorato all'Ambiente ha organizzato la quarta edizione della giornata ecologica coinvolgendo le prime classi di tre istituti primari di secondo grado. Sono gli stessi alunni che durante l’anno scolastico si sono resi protagonisti del progetto “EducAmbiente: a scuola di rispetto”, che ha portato alla creazione di tre giardini nelle scuole di viale Diaz, viale Marconi e piazza Manno.

La raccolta di rifiuti di domani è aperta anche a cittadini, famiglie, associazioni ambientaliste e sportive che abbiano a cuore il decoro urbano di Torregrande. Il punto di ritrovo è il piazzale della Torre, alle 9; a fine mattinata, l’estrazione di quattro bici messe a disposizione dalla ditta Formula Ambiente e alcuni buoni spesa, offerti dallo Spazio Conad di Oristano. Eolo beach sport metterà a disposizione lezioni gratuite di sup e windsurf. A disposizione dei partecipanti un kit per la raccolta: maglietta-ricordo (fino ad esaurimento), guanti e buste. Per tenersi freschi, acqua e della frutta prodotti da “L'Orto di Eleonora”, che omaggerà i presenti con un simpatico braccialetto. Fondamentale l’apporto del Ceas Aristanis, che coinvolgerà in particolar modo gli studenti. ( m.g. )

