Duecento studenti a lezione di mare e ambiente 

A lezione di ambiente e sicurezza in mare. Circa 200 ragazzi dell’istituto comprensivo “Giannino Caria”, delle terze, quarte e quinte delle scuole elementari di Macomer e Borore hanno partecipato all’incontro formativo “Viviamo il mare”, voluto dalla dirigenza scolastica con la collaborazione dell’amministrazione comunale, del Centro per i servizi culturali e dalla guardia costiera di Bosa.

In cattedra la comandante della capitaneria di porto di Bosa, tenente di vascello Alessandra Gabrini: «Un’iniziativa legata alla cultura del mare, nella settimana dedicata. Il mare visto quindi non solo come una risorsa, che deve comunque essere sfruttato in maniera sostenibile. Ai ragazzi diciamo di utilizzare il mare garantendone la sua salute, vogliamo diffondere questa cultura e l’educazione tra i giovani nel rispetto del mare».

Sergio Masia, dirigente scolastico, aggiunge: «Un incontro rivolto agli alunni, in occasione dell’anniversario dell’istituzione delle capitanerie di porto. Si è parlato tanto del mare, della sua tutela, per conoscerlo meglio, tutelandolo anche dal punto di vista ambientale e della sicurezza». Presenti il sindaco Riccardo Uda, l’assessore all’Ambiente Toto Listo e la delegata alla cultura, Rita Atzori. (f. o.)

