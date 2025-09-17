VaiOnline
Tortolì.
18 settembre 2025 alle 00:14

Duecento piante di marijuana, incastrati i due coltivatori diretti 

La piantagione di marijuana cresceva rigogliosa, in un terreno vicino all’aeroporto di Tortolì. Era molto curata, tanto che i carabinieri della compagnia di Lanusei hanno avviato un’intensa attività perlustrativa convinti di poter incastrare i coltivatori.Si tratta di due giovani, uno di Talana, l’altro di Tortolì, denunciati dai militari dell’Arma. All’alba di ieri sull’area si sono alzati anche i droni per realizzare un dettagliato servizio fotografico. Ma già da qualche tempo, i militari avevano installato fototrappole per individuare le persone che si stavano prendendo cura delle piante di cannabis indica, duecento in tutto. Alle prime luci del giorno, il personale dell’Arma è entrato in azione, cinturando la zona adiacente al terreno.

I dettagli dell’operazione verranno resi noti oggi, ma c’è già la certezza sui nomi dei sospettati. Fino alla tarda serata di ieri nelle loro abitazioni di Tortolì erano in corso le perquisizioni, di cui oggi si conoscerà l’esito. Sarà il magistrato di turno, che ha seguito l’intera attività investigativa rimanendo in contatto con i vertici territoriale dell’Arma, a decidere eventuali misure restrittive nei confronti dei sospettati.

