Duecento pellegrini sardi bloccati a Spalato  

Hanno trascorso sei giorni di pellegrinaggio a Medjugorji ma il viaggio di rientro in Sardegna si è trasformato in un incubo per tre gruppi di fedeli che sarebbero dovuti arrivare ieri sera all’aeroporto di Cagliari: in duecento circa sono riamasti bloccati a Spalato perché non c’era l’aereo. O meglio, come raccontato dai pellegrini e dai loro familiari, il velivolo della compagnia Albastar sarebbe stato dato ad altri passeggeri, insieme all’equipaggio. Ancora poco chiaro il perché e cosa sia successo. Una certezza però c’è stata: ieri notte il gruppone di sardi non sapeva dove dormire anche perché l’aeroporto della cittadina croata di Castelli, a diciannove chilometri da Spalato, a mezzanotte ha chiuso con il rischio di mandare in strada i fedeli, compresi non vedenti, altre persone con patologie, anziani e bambini. Oggi, dopo una notte difficile da dimenticare, la speranza di poter finalmente far rientro nelle loro case. Poi si penserà a eventuali denunce o altre azioni.

Il racconto

«Mia madre e sua cognata», spiega Tony Vacca, «sono partite da Arbus il 27 agosto per un viaggio in pellegrinaggio. Fanno parte di un gruppo con organizzazione da Terralba. E con loro c’erano altri due gruppi. All’andata l’aereo ha avuto un ritardo di oltre mezz’ora: nulla di particolarmente grave. Il ritorno invece è stato un incubo». Ieri i fedeli sardi – circa 200 – hanno raggiunto l’aeroporto nelle vicinanze di Spalato per salire sul volo che sarebbe dovuto partire alle 19 per Cagliari. Invece. «Senza avere particolari spiegazioni», prosegue Vacca, «il volo è praticamente sparito. Sono stati lasciati nell’aeroporto senza alcuna assistenza. Anzi: a mezzanotte sono dovuti uscire dallo scalo senza sapere dove trascorrere la notte». È iniziata una ricerca frenetica di diversi alberghi nella zona che potessero ospitare un numero così elevato di persone. Impresa impossibile.

Le difficoltà

Alla fine si è cercato di dare la precedenza alle persone con problemi di salute, agli anziani e alle famiglie con bambini piccoli. Sono stati presi anche dei contatti con la Polizia italiana e con la Farnesina per denunciare quanto stava accadendo. E per trovare un aereo per il rientro a Cagliari nella giornata di oggi. C’è chi ha parlato di “volo” sparito, insieme all’equipaggio. Il tutto senza che la compagnia desse spiegazioni sul perché fosse stato concesso ad altre persone, lasciando a terra i pellegrini sardi. Una situazione davvero assurda. Oggi si scoprirà se sarà possibile il rientro a casa. Poi ci sarà tutto il tempo per procedere per le vie legali.

