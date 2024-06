Duecento nuotatori alla Porto San Paolo-Tavolara 

Una nuotata da Porto San Paolo a Tavolara, poco più di quattro chilometri di mare da attraversare: la sfida, in una caldissima giornata estiva, ieri mattina è stata accolta da quasi duecento nuotatori arrivati da ogni parte d’Italia per la suggestiva traversata non competitiva che i più veloci hanno coperto in poco meno di un’ora.

Le condizioni meteo marine erano perfette con un leggero vento a favore per quasi tutta la traversata. La manifestazione era organizzata dall’associazione Slow Dive e dalla Lega Navale, sezione di Porto San Paolo, che ha assicurato l’assistenza a mare, con il patrocinio del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA