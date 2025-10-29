Duecento iscritti nell’ateneo della terza età 

Duecento iscritti, decine di laboratori, incontri e lezioni. Un ricco programma per festeggiare i vent’anni dell’Università della terza età di Villacidro. Grande è stata la commozione e la partecipazione per l’inaugurazione del nuovo anno accademico che si è svolta nei giorni scorsi con la partecipazione di iscritti, soci e figure istituzionali. Durante l’incontro,che si è svolto nel teatro comunale “San Giovanni Bosco” la professoressa Anna Maria Baldussi della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Cagliari, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Cosa succede non lontano da noi” della professoressa Anna Maria Baldussi, docente dell’Università di Cagliari.

L’associazione

«Uno dei cardini dell’associazione è il contrasto alla solitudine e all’isolamento sociale, veri nemici dello “star bene”. Portare avanti delle attività dentro di un contesto accogliente, stimolante e inclusivo è uno dei fulcri costitutivi dell’associazione – spiega Maria Rita Marras, presidente dell'Università della terza età di Villacidro – gli obiettivi si concretizzano attraverso l'offerta di iniziative e progetti culturali, artistici e di valenza sociale, accessibili a chiunque ne faccia domanda, promuovendo uno spirito di mutuo sostegno, condivisione e scambio di idee. Al centro c’è il valore delle interazioni umane. Ringrazio chi, a suo tempo, ha fondato e diretto l’attività dell’associazione, il monsignor Don Giovannino Pinna, e il suo successore l’architetto Antonio Piras, entrambi validi sostenitori dell inestimabile valore dell’istruzione come strumento di comprensione di sè stessi, così come dell’altro».’associazione ha consolidato la sua posizione nel panorama culturale villacidrese con un numero sempre maggiore di iscritti.

Cultura e territorio

«Era il 2006, è stato un momento molto importante, monsignor Pinna si è circondato da persone di rilievo, che per mezzo di una stretta collaborazione hanno messo su questa progetto con l’aiuto di importanti figure culturali del territorio, istituendo questa realtà, che da anni è attiva dentro della comunità, non limitatamente ai più anziani ma anche tramite un lavoro di tipo intergenerazionale» sottolinea Maria Rita Marras. L’associazione prosegue il suo lavoro e impegno con una consistente proposta di percorsi e progetti: storia della Sardegna, letteratura, natura e ambiente, medicina, storia dell’arte, legalità, archeologia, agricoltura, enologia, cinema musica, corsi di inglese e tante altre attività per festeggiare il ventesimo compleanno.

