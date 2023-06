Duecento eventi dal centro alla periferia 

Musica, teatro, danza e concerti, con eventi per tutte le età e generi richiamando anche artisti internazionali. È il cartellone di “Cagliari dal Vivo 2023”, progetto finanziato con 500.000 euro dal ministero della Cultura per favorire la ripresa della vita sociale coinvolgendo le periferie.

Oltre 200 le attività che animeranno nel resto dell'anno solare (non solo d'estate) Borgo Sant'Elia, Cep, Giorgino, Is Mirrionis, Monte Mixi, Mulinu Becciu, Pirri, Poetto, San Michele e Sant'Avendrace. Fra gli spazi Lazzaretto, Ex Vetreria e Ippodromo, con la Beach Arena disponibile fino al 30 settembre (i due bandi comunali sono andati deserti, è ora usata solo per attività sportive), con la Fiera per gli eventi più grandi e possibili novità a breve sul Parco della Musica.

Il cartellone

I grandi concerti prevedono oltre 80 attività, che soddisfano tutte le preferenze del pubblico dai giovani in su. Fra i nomi principali Eliane Elias (13 luglio, Anfiteatro Marina Piccola), Tonino Carotone (28 luglio, Ex Vetreria), i rapper Nitro, Sgribaz e Nino La-Do (13 agosto, Corte del Lazzaretto) e Marina Rei (24 settembre, Lungomare Sant'Elia). Previsti poi un centinaio di eventi di teatro e arti performative, dal duo artistico Rezzamastrella (30 settembre, Fiera) a Christian Raimo (14 ottobre, Fiera) e Marina Massironi (10 novembre, Tse).

Si sommano alle altre manifestazioni, finanziate dai contributi ordinari dell'amministrazione comunale, come Louise Marshall il 30 giugno al Cortile del Conservatorio, Mike Stern il 30 luglio all'Auditorium del Conservatorio e Mario Biondi il 19 agosto alla Fiera. Con loro anche le attività già organizzate, dove spiccano Salmo sabato prossimo (oltre 6.000 presenze) e Fiorella Mannoia il 9 settembre entrambi alla Fiera.

Le attività

Cagliari dal Vivo 2023 vuole valorizzare il patrimonio culturale nelle periferie, ma anche rafforzare l'offerta e aumentare l'occupazione. «Significa lavoro per un comparto molto importante e un intrattenimento non solo per i cittadini ma anche per i turisti, creando indotto per la città», ha segnalato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ieri nella presentazione. «Dà possibilità agli operatori dello spettacolo di lavorare, ravvivando le aree periferiche che diventano protagoniste. Siamo sicuri che quest'anno il calendario sarà ancora più ricco», ha aggiunto l'assessore a Cultura e Spettacolo Maria Dolores Picciau. Due le macrocategorie nel bando: progetti con spettacoli musicali anche per i giovani e progetti artistici con riferimento a musica, danza e teatro (fra gli altri). Hanno ottenuto il contributo nella prima Vox Day, Domina e Sardegna Concerti, nella seconda Cedac, il Crogiuolo, Asmed, Theandric, Teatro di Sardegna e Aquilone di Viviana. «Mi piace vedere che, fra gli operatori, ci siano i maggiori professionisti in questo campo», ha detto Enrica Anedda Endrich, presidente Commissione Cultura e Spettacolo del Consiglio Comunale.

