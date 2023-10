Duecento escursionisti tra ulivi secolari e miniere 

Una due giorni di camminate e riflessioni sull’ambiente riunirà oltre 200 iscritti della Federazione italiana escursionisti. S’intitola “In cammino tra ulivi secolari e vecchie miniere” l’iniziativa curata dall’associazione iglesiente “Sulciscammina” che il 28 e 29 ottobre porterà il folto gruppo di escursionisti a Iglesias e Villamassargia.

Sabato, la comitiva partirà dalla miniera di Monteponi per visitare il villaggio minerario di Monte Agruxiau, la miniera di Monte Scorra e arrivare dopo 5 ore al Belvedere di Nebida per ammirare la Laveria Lamarmora e il golfo del Leone con il suggestivo Pan di Zucchero. Poi il rientro ad Iglesias con un bus navetta e il ritrovo alle 19 a Villamassargia (casa Fenu) per un convegno, moderato dal presidente di Sulciscammina Giovanni Carzedda, sul cammino di Santa Barbara (con focus sul “Sentiero ritrovato” da s’Ortu Mannu al Castello di Gioiosa Guardia), e l’oasi di s’Ortu Mannu. Interverranno Ponziana Ledda, Pino Floris, Alessio Piras oltre all’amministrazione comunale. Domenica ritrovo a s’Ortu Mannu (8.30) per una visita guidata e la percorrenza del sentiero ritrovato che si concluderà con un pranzo. «Esercizio fisico, socializzazione ma soprattutto promozione del territorio e dei suoi siti più caratteristici, sono i nostri scopi», dice Giovanni Carzedda.