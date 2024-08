Duecento decreti penali di condanna 

Duecento decreti penali. È l’entità dei provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari, Nicole Serra, su richiesta della Procura della Repubblica di Lanusei per snellire l’imponente lavoro pregresso. Un decreto equivale a tutti gli effetti a una sentenza di condanna. Ciò vuol dire che se l’indagato non presenterà un’opposizione nei termini previsti, verrà data esecuzione alla pena pecuniaria contenuta, a meno che non sia stata disposta la sospensione condizionale della stessa. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto, il destinatario può proporre opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare nella cancelleria del gip che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale. Tra le casistiche degli atti di condanna notificati nelle ultime settimane anche la conversione di una detenzione di 30 giorni in una multa (senza condizionale) di 2.200 euro.

Carichi da smaltire

Che tra le varie sezioni del Tribunale di via Marconi ci siano pratiche impolverate non è una novità. La Procura, che da due anni lavora sottorganico per l’assenza del capo ufficio (è in arrivo Paola Dal Monte), ha un notevole arretrato e per non ingolfare le aule del Palazzo il suo presidente, Nicola Caschili, ha avallato l’emissione di una sfilza di decreti penali. Non è un mistero che soprattutto i procedimenti penali abbiano subito, negli ultimi anni, un rallentamento. A cascata ne è conseguita una minor attività per gli avvocati e tutte le altre figure professionali coinvolte in un procedimento penale. «I decreti penali - afferma il sindaco di Lanusei, Davide Burchi - sono l’esempio dell’ideale collaborazione fra Tribunale e Procura che ora, con gli organici al completo, possono lavorare molto bene. Le difficoltà del recente passato, comunque cicliche, sono state superate e il Tribunale è correttamente dimensionato per le esigenze del territorio».

L’attesa

Da metà maggio la Procura di Lanusei è stata affidata a Paola Dal Monte. Originaria di Cesena, è stata nominata dal plenum del Consiglio superiore della Magistratura che aveva ratificato la proposta di nomina (all’unanimità) della quinta sezione. La magistrata, in carica dal 1994 e una lunga esperienza come sostituta a Parma, dove ha condotto anche l’inchiesta sul crac Parmalat, raccoglie l’eredità istituzionale di Biagio Mazzeo, attualmente capo ad Asti. La Dal Monte è attesa a breve a Lanusei. Manca soltanto la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale da parte del Csm. Non appena avverrà, la neo procuratrice dovrà insediarsi entro le successive 72 ore.

RIPRODUZIONE RISERVATA