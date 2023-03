Duecento cani pronti a traslocare 

«Sentiamo l’amore che ci circonda e ne siamo grati ma abbiamo ancora bisogno di aiuto e supporto», sono queste le parole di Caterina Uccheddu, presidente della onlus Amici Animali che gestisce il rifugio per cani di Gonnosfanadiga. Non è stato un bel periodo per i volontari del rifugio che, a fine gennaio, hanno dovuto fare i conti con la notifica di sfratto ricevuta dal Comune, dopo una visita dei Nas, e la ricerca di un posto nuovo nel quale poter aprire il nuovo rifugio.

Il progetto

La ricerca si è conclusa favorevolmente e la onlus è diventata proprietaria di un terreno che si trova a Sa Roja de su Juncu, sempre a Gonnosfanadiga. «Ci siamo affidati a un ingegnere che segue le nostre pratiche, lo studio di fattibilità è ancora in corso ma nel frattempo abbiamo attivato una consulenza con un geologo per lo studio relativo alla regolarizzazione del pozzo e degli scarichi», racconta Uccheddu. Una fase decisiva in vista del trasloco dei duecento ospiti del rifugio. «Seguire le norme previste dagli uffici della Provincia è alla base del nostro agire nella creazione di questa nuova realtà e vogliamo farlo rispettando l'ambiente e i suoi equilibri», aggiunge la presidente. Qualcosa però inizia già a prendere forma: nel terreno di Sa Roja de su Juncu sono già stati delineati i confini dell’area che entro il 30 giugno, data dello sfratto, dovrà ospitare, appunto, duecento cani. Caterina Uccheddu spiega quale saranno i prossimi passi: «Ci stiamo già adoperando per gli allacci di acqua e luce ma in questo siamo fortunati vista la vicinanza sia della condotta idrica, che attraversa il confine del terreno acquistato, che di un palo elettrico presente a soli pochi metri». La richiesta dei volontari arriva forte e chiara: «Stiamo facendo tanto e in un mese abbiamo fatto molti passi in avanti e questo è stato possibile anche grazie a chi ci ha supportato. Siamo stati sommersi dall’affetto e dall’amore di chi crede in questo progetto. Anche la raccolta fondi avviata ci ha dato delle grandi soddisfazioni ma abbiamo ancora bisogno di aiuto», continua Uccheddu.

I fondi

La raccolta fondi aperta dalla onlus è ancora attiva e a questa si aggiungono gli eventi programmati per raccogliere ulteriori risorse, come la colazione solidale del 12 marzo: «Il costo è di dieci euro e si terrà all’Exma di Cagliari dalle 9.30 alle 13. L'evento è stato organizzato dall'associazione zampe d'oro che ringraziamo per il supporto», conclude Uccheddu.