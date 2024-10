Duecento artisti sulle tracce di Grazia Deledda 

Il festival della coralità, musica, letteratura e arti popolari "Sos arrastos de Grassia" ha vissuto ieri il primo atto. L'evento, che abbraccia Galtellì, Loculi e Onifai, è un’ideaa dall'associazione culturale Voches e ammentos de Garteddi e sarà l'occasione per consegnare il premio "Mastru 'e ammentos 2024. Sezione arti musicali e letteratura" a Neria De Giovanni. Ad aprire il festival, che ha portato in paese duecento artisti, «è stato l'Ente musicale di Nuoro. Ieri nella sala conferenze dell'anfiteatro comunale di Galtellì si è tenuto "Adde de ricamos bestida" con i saluti in musica del coro “Voches ‘e ammentos”, diretto da Pietro Marrone, e la performance dell’ensemble berlinese Tamuz. Il festival è dedicato all’eredità culturale di Grazia Deledda ed è finanziato da Regione , Fondazione di Sardegna e Comuni aderenti. Oggi alle 20 a Loculi, nella chiesa di Nostra Signora de sa Defensa, la rassegna “Tocos de càmpana”, presentato da Martino Corimbi, a cui parteciperanno i cori Voches ‘e ammentos, Tenore Santu Pretu di Loculi, Sos cantores de Garteddi, Gavino Murgia e il gruppo Madricale di San Damianu dalla Corsica. Domani e domenica gli altri appuntamenti. «Vogliamo simboleggiare l’amore della scrittrice premio Nobel per la sua terra», dicono la direttrice artistica del festival Franca Floris e il presidente dell'associazione Giovanni Vacca.

