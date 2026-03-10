Due weekend nell’Isola con bocce, volley, rugby 

La miccia l’ha innescata la Federbocce, sabato scorso, promuovendo il “Trofeo del Sorriso”, una manifestazione inclusiva che ha visto la partecipazione di atleti della Fib con disabilità intellettivo-relazionale, delle categorie A/B/C21 e C/D. Poi il sitting volley con la terza giornata di A1 femminile, domenica a Cagliari ha continuato il weekend dedicato agli sport paralimpici nell’Isola. E non è finita: sabato e domenica prossimi a Capoterra transiterà il campionato italiano di rugby in carrozzina.

Bocce

Sabato a Sanluri la Fib ha portato tra le corsie una settantina di atleti DIR del centro e sud dell’Isola per dare vita al 2° Trofeo del Sorriso, gara regionale. «L'attività paralimpica nelle bocce in Sardegna sta crescendo», ha detto il presidente del Comitato sardo Fib, Gianluca Lilliu, «e offre grande prospettive, con le società bocciofile sarde che da qualche anno stanno portando avanti una importante attività con ragazzi speciali con grandi soddisfazioni sotto tutti i profili».

Sitting volley

Due sconfitte per il Cagliari Volleyball nel 3° turno di A1 femminile di sitting volley che ha organizzato al PalaConi in collaborazione con l’Alfieri. Era atteso il Dream Volley Pisa, sei scudetti consecutivi sino al 2023, e un roster che costituisce l’ossatura della nazionale campione d’Europa (con l’olbiese Sara Desini). Nella prima partita il Cagliari Volleyball allenato da Alessandra Tiloca è stato battuto 3-0 dal Pisa, capolista del girone B. Cagliaritane sconfitte anche nel match successivo, 3-0 con la Fonte Roma, a sua volta battuta 3-0 dal Dream Volley Pisa. Prossimo turno il 26 aprile a Roma, il Cagliari Volleyball sfiderà Fonte Roma e Santi Ortopedie Nola.

Rugby in carrozzina

Sabato e domenica, ancora un appuntamento nazionale: l’Amatori Capoterra ospiterà a Poggio dei Pini la 1ª tappa del campionato italiano di rugby in carrozzina (girone B), con Vicenza, Dragons Milano e Abruzzo.

