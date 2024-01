Due volte Acquafresca l’anno della rimonta 

Una delle ultime grandi corse salvezza del Cagliari ha visto come passaggio fondamentale una vittoria in casa sul Torino: quella del 2007-2008, con un successo per 3-0.

La rincorsa

Il 16 marzo 2008 il Cagliari è ancora ultimo in classifica, ma nel girone di ritorno (con Ballardini in panchina) ha già fatto più punti nelle otto partite della seconda metà di stagione (11) che nelle diciannove precedenti (10). E ne accumula altri, portandosi a -2 dalla zona salvezza, con il tris ai granata. Decisivi in avvio gli azzeccati acquisti di gennaio: all’11’ sponda di Acquafresca e Jeda dal limite trova la conclusione del vantaggio, al 20’ Storari para un rigore a Di Michele dopo un fallo di mano di Parola. Altro rigore due minuti dopo, stavolta a toccare di mano è Barone, e Acquafresca è invece freddo nel battere Sereni. Lo stesso Acquafresca fa doppietta al 56’, con un gran tiro dai venti metri che chiude i conti con largo anticipo.

Il bilancio

Più pareggi che vittorie per il Cagliari in casa col Torino: 19 segni X contro le 17 affermazioni rossoblù, l’ultima per 4-2 il 27 giugno 2020 nella ripresa dopo la pandemia. I successi granata sono 9. Curiosità: a gennaio, la prima domenica del 1993, si giocò sotto la neve e col pallone arancione, 0-0.

