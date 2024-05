Due voli  dirottati  per nebbia 

Due voli dirottati a Olbia per nebbia e qualche ritardo nei decolli. Disagi ieri mattina all’aeroporto di Elmas per chi era in arrivo sullo scalo cagliaritano. I primi due voli, quello da Bologna delle 7,15 e quello da Bergamo delle 7,20, entrambi della compagnia Ryanair, sono stati fatti atterrare a Olbia per la presenza, sull’aeroporto di Elmas, di una fitta nebbia.

Appena la situazione è migliorata, lo scalo è stato riaperto anche per gli atterraggi. Inevitabile qualche ritardo, come quello accumulato dal volo partito da Palermo arrivato a Cagliari alle 8 anziché alle 7,25. La situazione è poi tornata alla normalità.

In partenza invece nessun problema, o quasi. Soltanto il volo in partenza per Roma Fiumicino di Ita (delle 6,25), quello della stessa compagnia per Milano Linate (6,30) e quello di Ryanair per Napoli (gestito da Ryanair alle 6,40) hanno subito un ritardo di mezz’ora nel decollo.

RIPRODUZIONE RISERVATA