Due voli dirottati a Cagliari 

Dirottati a Cagliari e abbandonati per una notte: è la disavventura di 370 passeggeri di due voli Ryanair decollati da Bergamo e Francoforte per Alghero. La nebbia sull’aeroporto Riviera del corallo ha costretto i due comandanti a cambiare destinazione e fare rotta versidestinazione doveva essere Alghero. Ma durante il volo è stato comunicato il cambio di programma, a causa di condizioni meteo avverse (nebbia sul Riviera del Corallo) e gli aerei hanno fatto rotta verso lo scalo di Elmas.

L’arrivo poco dopo la mezzanotte. Il vettore irlandese, stando alle testimonianze, aveva promesso un viaggio verso Alghero a bordo di bus. Intorno alle 2,30 è arrivata una nuova comunicazione: i mezzi gommati non sarebbero stati disponibili prima di ieri mattina, sul presto con gravi disagi per i passeggeri, tra questi molte famiglie con bambini.

Il personale dell’aeroporto ha fatto il possibile per cercare di dare un minimo di conforto ai passeggeri: è stata anche messa a disposizione la Sala amica per i più piccoli e i loro genitori. Sono state distribuite delle bottiglie d’acqua e i bar, in mattinata, hanno anticipato l’orario di apertura. I pullman messi a disposizione da Ryanair sono comparsi solo alle 8,15.

RIPRODUZIONE RISERVATA