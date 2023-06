Due vittorie e due ko per le squadre sarde  

La B1 maschile di tennis a squadre promette emozioni fino all'ultimo game. Il Tc Alghero sbanca 6-0 i campi del Ct Persiceto e chiude matematicamente al secondo posto nel girone 1 (domenica riposa) qualificandosi per i playoff (match casalingo domenica 25 giugno). Sconfitta 6-0 per il Tc Terranova in casa della capolista Tc Vomero. La situazione si complica per gli olbiesi, quarti a pari punti (e pari match) con i milanesi del Quanta Club, a tre punti dal Ct Maglie (terzo) e con due lunghezze di vantaggio sul Vicenza (sesto). Sarà quindi l'ultima gara proprio in Veneto a decidere il destino dei galluresi. Chi invece dovrà attendere a casa di sapere che piega prenderà la sua stagione è la Torres, che ha concluso la sua ultima sfida nel girone 5 perdendo 4-2 sui campi del Ct Brindisi. Con questo risultato, i sassaresi cedono il secondo posto ai pugliesi e dovranno stare attenti ai risultati nell'ultima giornata di Tennis Viserba (a un punto) e Jc Next gen (a tre). Chi ha il panorama chiaro è il Tc Cagliari, che centra la quinta vittoria in cinque match superando 5-1 a Monte Urpinu il Ct Reggio e chiudendo matematicamente in testa nel girone 6. Il punto vinto dagli emiliani (in doppio) è il primo ceduto in stagione dai cagliaritani.

Quattro Mori salvi

In Serie C, il doppio di spareggio da la salvezza del Quattro Mori Tennis Team ai danni del Tc Assemini. Dopo il 3-3 dell'andata, gli asseminesi avevano chiuso i singolari in vantaggio 3-1. Ma da li in poi è stato monologo dei padroni di casa, con tre doppi vinti.

