Un uomo e una donna sono morti in un incendio scoppiato in un appartamento nel comune di Bagno a Ripoli, nel Fiorentino, in via Roma in località Osteria Nuova. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 18: sono entrati nell'appartamento, invaso dal fumo e con alcune stanze dove le fiamme erano ancora attive, estraendo le due persone, poi dichiarate morte dal medico del 118. Il rogo è stato domato nella tarda serata.