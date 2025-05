Due vincoli distinti per salvaguardare l’oasi naturalistica 

Quindici giorni per le osservazioni dei cittadini e altrettanti per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, e alcuni dei primi sono già trascorsi. Dunque, entro un mese dovrebbe essere ufficiale il divieto assoluto di transito delle bici sui sentieri della Sella del Diavolo, che poi sentieri ufficiali non sono nemmeno: alcuni li hanno tracciati in modo abusivo, e quindi penalmente rilevante, gli appassionati delle evoluzioni con le mountain bike.

Ormai i tempi stringono, nel percorso verso una maggiore tutela di quel tesoro naturalistico a picco sul mare che ormai da tempo è una Zsc, cioè una Zona speciale di conservazione. E poi c’è il Sito d’interesse comunitario (il Sic) per quanto riguarda la Torre del Poetto, il Monte Sant’Elia, Calamosca e Cala Fighera: fondamentale anche (non solo) perché vieta l’apertura di nuovi sentieri e il mantenimento di quelli che già esistono «solo al fine di una loro percorribilità pedonale». Tutti vincoli necessari per evitare che si continui a danneggiare la Sella del Diavolo con comportamenti che, con la conservazione del sito, fanno decisamente a pugni. (l. a.)

