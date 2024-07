Due vigili del fuoco nel dirupo, morti per salvare una famiglia 

Volevano salvare una famiglia, barricata dentro una casa minacciata dalle fiamme. Ma ieri pomeriggio a Nova Siri, in provincia di Matera, due vigili del fuoco hanno perso la vita. Si chiamavano Giuseppe Lasalata e Antonio Martino, avevano entrambi 45 anni.

Sulla dinamica della tragedia si sa che i due pompieri sono caduti in un dirupo, dove è arrivato il fuoco senza dare loro scampo. Le due vittime erano nate nella città dei sassi e lavoravano nel distaccamento di Policoro. Il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele, ha detto: «Si sono comportati da eroi».

Per tutta la serata, le massime cariche dello Stato e i sindacati hanno espresso il cordoglio, a cominciare dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma anche la premier Giorgia Meloni e i ministri Matteo Piantedosi, Antonio Tajani, Nello Musumeci e Guido Crosetto. Lo stesso hanno fatto i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha evidenziato quanto sia «complesso e rischioso il lavoro che svolgono le donne e gli uomini impegnati in prima linea nella lotta attiva agli incendi boschivi» ed ha ricordato che «i comportamenti scorretti, oltre a causare danni ingenti al nostro patrimonio naturale, possono mettere in serio pericolo gli operatori impegnati nello spegnimento». Quella di ieri, con le temperature roventi, è stata una giornata di gran lavoro in tutta Italia per l’emergenza incendi.

