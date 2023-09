Due velisti feriti, salvate 10 persone 

Sono stati prima trasportati nel porticciolo di Cala Camiciotto, da una motovedetta della Guardia Costiera con un medico a bordo e successivamente affidati alle cure del servizio elisoccorso del 118, due componenti l'equipaggio di un'imbarcazione partecipante alla regata “Maxi Yacht Rolex Cup” in corso nel tratto di mare tra Palau e l’isola di Santo Stefano. Poco prima, durante una manovra velica, erano stati colpiti dal boma dell'imbarcazione sulla quale si trovavano, rimanendo feriti piuttosto gravemente (trauma cranico, con emorragie e contusioni varie). Nella stessa giornata la Guardia Costiera aveva soccorso un'imbarcazione a vela, con a bordo 10 tedeschi, tra cui 2 bambini, finita su secche e bassi fondali di “Cala d’Inferno” (isola Maddalena), con ingenti danni a causa dell’urto sugli scogli. Gli occupanti erano risultati in buone condizioni e non c'erano né falle né infiltrazioni d' acqua. Messi in sicurezza i passeggeri da una ditta specializzata l’unità è stata disincagliata e rimorchiata a Cala Gavetta.

Esercitazione ad Olbia

Ieri mattina, la Guardia Costiera è stata impegnata, anche, in una maxi esercitazione di salvataggio in mare di un aereo, partito da Palermo e diretto a Olbia, caduto al largo di Tavolara a dieci miglia dall'atterraggio, a causa di un incendio a uno dei due motori. A bordo dell'aereo di linea, si ipotizzavano 60 persone (40 manichini) di cui 20 sopravvissuti, tra sommozzatori e volontari della Croce Rossa Italiana, recuperati in mare da mezzi navali ed elicotteri della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Dopo la simulazione del recupero, i sopravvissuti sono stati trasferiti nel posto medico avanzato allestito all'Isola Bianca. (c.ro. t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA