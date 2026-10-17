Due veicoli  a fuoco in via Grandi 

Sale a 34 il numero dei veicoli incendiati dall’inizio dell’anno. L’ultimo episodio è della notte scorsa. Un furgoncino e un’auto, regolarmente in sosta lungo la strada, hanno preso fuoco in via Grandi nel quartiere di Santo Stefano. Intorno all’1,30 un forte boato ha svegliato i residenti della zona che si sono riversati in strada e si sono ritrovati le fiamme davanti a casa.

Immediato l’allarme ai vigili del fuoco. Le squadre arrivate sul posto, hanno spento il rogo prima che il fuoco aggredisse le altre auto parcheggiate e le facciate delle abitazioni. Dubbi sulle origini del rogo, ma alcuni passanti hanno raccontato di avere notato intorno all’una, una persona che si aggirava con fare sospetto con un cappuccio calato in testa. (g.da.)

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