Due vasconi antincendio per rifornire i mezzi aerei 

Alle porte della stagione antincendi, i barracelli di Gadoni scendono nuovamente in campo, mobilitandosi per la tutela del territorio locale. Col caldo torrido di quetsi giorni e il maestrale in arrivo meglio trovarsi pronti.

Nei giorni scorsi, i volontari coordinati dal comandante Emanuele Secci, in collaborazione con il Corpo forestale della stazione di Aritzo, hanno provveduto a installare due vasconi da 30.000 litri ciascuno, nelle campagne vicine al paese.

Un’azione sinergica, dettata dalla volontà di prevenire il rischio roghi con l’arrivo della sttagione estiva: «Ogni anno – dice il comandante Secci- ci organizziamo affinché la tutela dell'ambiente sia massima. E così, abbiamo pensato a questa ulteriore iniziativa. Abbiano posizionato il primo vascone, nei pressi della miniera di Funtana Raminosa, così da proteggere al meglio la vicina foresta di Corongia».

Non uno ma due i vasconi realizzati. «Il secondo - continua Secci - si trova invece nella parte alta del paese, per il piano di interfaccia. Tutte le azioni sono state supervisionate in collaborazione col Corpo forestale e il Comune, con cui la collaborazione è massima”.

Non manca l’appello, a cui si associa anche il sindaco Francesco Peddo: “È importante che nella vicine basi di Sorgono e San Cosimo a Lanusei venga garantita la presenza degli elicotteri. Le istituzioni non abbandonino i nostri territori”.