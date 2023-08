Due uomini in manette per furtoe resistenza 

Quando gli agenti li hanno bloccati nelle vicinanze di una cantina dove poco prima era stato messo a segno un furto, hanno tentato la fuga. Così Giuseppe Catania (50 anni) e Michele Minaudo (64) oltre ad essere accusati di furto sono stati arrestati anche per resistenza pubblico ufficiale. Nel processo per direttissima i loro legali hanno chiesto e ottenuto i termini a difesa: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora fino alla prossima udienza.

L’intervento degli agenti è avvenuto nella notte. Alcuni abitanti della zona di via De Magistris hanno segnalato degli strani movimenti in un palazzo. Così quando la pattuglia ha raggiunto il posto, i poliziotti hanno potuto accertare che la porta di una cantina era stata forzata ed erano stati rubati alcuni oggetti. Le ricerche dei responsabili del furto sono iniziate subito. E proprio nella zona gli agenti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno notato due uomini che hanno cercato di allontanarsi. La perquisizione, dopo il contenimento della reazione dei due, ha permesso di recuperare la refurtiva e anche gli arnesi utilizzati per forzare la porta della cantina. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA