«Due Ucraine come Berlino nel 1945» 

Dividere l’Ucraina in zone controllate dagli europei ad ovest e dai russi ad est, sull’esempio di Berlino dopo il 1945: la proposta di Keith Kellogg, in un’intervista al Times, è piombata come un macigno su una trattativa per un cessate il fuoco già complicata e che stenta a decollare. Un messaggio controverso, che ha spinto l’inviato di Donald Trump a fare una precisazione, quasi una mezza marcia indietro. La tregua, nonostante il pressing della Casa Bianca sul Cremlino, appare un miraggio e non ci sono state svolte sostanziali neanche dopo il faccia a faccia a Mosca tra Steve Witkoff e Vladimir Putin.

Kellogg, che sulla carta detiene questo dossier, ha provato a fare un passo avanti immaginando uno scenario per l’Ucraina. Al quotidiano britannico Times, ha suggerito che truppe britanniche e francesi potrebbero istituire zone di controllo nel Paese a ovest del fiume Dnipro, mentre nella parte orientale rimarrebbero i russi nelle zone occupate. In mezzo, le forze ucraine ed una zona demilitarizzata.

