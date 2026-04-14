Due turni di stop per Berardi Susic (Inter) salta il Cagliari 

In relazione alle partite dell'ultimo turno della Serie A il Giudice sportivo ha squalificato per due giornate (più una ammenda di 10 mila euro) Domenico Berardi, capitano e bandiera del Sassuolo. L'attaccante, al termine del primo tempo della partita con il Genoa, nel tunnel che porta agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un avversario, ha stretto le mani al collo di un altro calciatore del Genoa che si era frapposto per impedire il contatto.

Una giornata di squalifica (più ammenda di 5mila euro) è stata inflitta a Mikael Egill Ellertsson (Genoa), che nella stessa occasione ha spinto con forza un calciatore della squadra emiliana, allontanato dai propri compagni. Un turno di stop dovranno scontare pure Josh Thomas Doig (sempre del Sassuolo), Wetche Frendrup e Ruslan Malinovskyi (ancora Genoa); Ardian Ismajli (Torino) e Petar Sucic (Inter) che salterà quindi la gara col Cagliari.

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