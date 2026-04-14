VaiOnline
Squalifiche.
15 aprile 2026 alle 00:14

Due turni di stop per Berardi Susic (Inter) salta il Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In relazione alle partite dell'ultimo turno della Serie A il Giudice sportivo ha squalificato per due giornate (più una ammenda di 10 mila euro) Domenico Berardi, capitano e bandiera del Sassuolo. L'attaccante, al termine del primo tempo della partita con il Genoa, nel tunnel che porta agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un avversario, ha stretto le mani al collo di un altro calciatore del Genoa che si era frapposto per impedire il contatto.

Una giornata di squalifica (più ammenda di 5mila euro) è stata inflitta a Mikael Egill Ellertsson (Genoa), che nella stessa occasione ha spinto con forza un calciatore della squadra emiliana, allontanato dai propri compagni. Un turno di stop dovranno scontare pure Josh Thomas Doig (sempre del Sassuolo), Wetche Frendrup e Ruslan Malinovskyi (ancora Genoa); Ardian Ismajli (Torino) e Petar Sucic (Inter) che salterà quindi la gara col Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Trump-Meloni, il grande freddo

Il presidente Usa: «Non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio» 
La crisi

Trump: scioccato da Meloni, pensavo che avesse coraggio

Pesante affondo contro la premier che ha difeso il Papa: «Non la sento da tanto. Non fa nulla per il petrolio: a voi piace?» 
la crisi

Allarme sulla continuità «Voli a rischio in estate»

Salvini: le compagnie chiedono di aumentare le tariffe E Aeroitalia rilancia: in gioco la sostenibilità del sistema 
Il caso

Scorie, incubo sardo: «Nel giro di un anno il deposito nazionale»

Il Governo accelera sul nucleare, l’Isola nella lista delle aree idonee 
Alessandra Carta
La mobilitazione.

A San Leonardo spuntano i pannelli

Joseph Pintus
Il provvedimento

Manovra di primavera, Pd in pressing

Vertice del gruppo consiliare: «Urgenti i 100 milioni da destinare agli ospedali» 
Cristina Cossu