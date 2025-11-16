Due trionfi senza perdere set: l’ennesimo record di Jannik 

TORINO. Ieri a Torino di numeri ne sono stati dati tanti: Binaghi (qui accanto) ha snocciolato quelli del torneo (euro e spettatori), Sinner ha aggiornato i propri che sono sempre simili a record. Lo è quello di due tornei consecutivi vinti senza perdere neppure un set. Il massimo, anche in termini di soldi (circa 5 milioni) e di punti, anche se i 1500 conquistati per lui contano zero in classifica, nel senso che sono lo stesso bottino del 2024. È nelle pieghe di questa differenza (l’anno scorso aveva perso due match ed era uscito nel round robin) che lo spagnolo ha costruito il sorpasso a Sinner che chiude l’anno al secondo posto della classifica con 11500 punti contro 12050 di Carlitos : 550 punti che sono niente pensando che Jannik ha perso tre mesi per la nota vicenda Clostebol. Jannik che «torna in campo sempre più forte, complimenti», come ha detto Alcaraz, dovrà faticare perché prima di rimontare dovrà confermare il bottino fatto in Australia. «Preparati bene per l'anno prossimo perché mi preparo anche io bene per l'anno prossimo», ha scherzato ancora Alcaraz, applaudito dai tifosi.

Sinner, per il quale si sono sprecati i messaggi sui social (“Orgogliosi di te. Campione”, ha scritto la premier Giorgia Meloni) ha confermato il suo strapotere indoor. Non perde un match dalla finale 2023 contro Novak Djokovic, sempre qui all’Inalpi Arena: sono 31 match di fila vinti al coperto, uno in meno di Ivan Lendl, due di Roger Federer, quattro di Nole. Meglio di loro ci sono i 47 di John McEnroe. Intanto, a quota due successi, raggiunge Zverev, Lleyton Hewitt e un certo Bjorn Borg. ( c.a.m. )

