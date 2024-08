Due treni speciali e 600 posti in più per il concerto di Achille Lauro 

In occasione di uno degli eventi dell’estate sarda – il concerto di Achille Lauro in programma oggi allo stadio Monteponi di Iglesias – Trenitalia ha messo a disposizione circa 600 posti in più sulla linea che collega la stazione cagliaritana di via Roma alla cittadina mineraria.

Come successo anche per altri importanti eventi musicali la società del Gruppo FS, ha infatti integrato con due treni straordinari il programma ordinario per consentire a tutti i fan del cantante di raggiungere Iglesias e di fare poi ritorno nel capoluogo. I biglietti che permetteranno di arrivare a Iglesias in tempo utile per raggiungere e tornare dal concerto di Achille Lauro, sono acquistabili su tutti i canali di Trenitalia a partire da oggi.

Il treno straordinario per l’andata partirà dalla stazione di via Roma alle 18,40 e raggiungerà la città mineraria alle 19,40, due ore prima del via al concerto. Farà anche delle fermate intermedie: Elmas Aeroporto (ore 18,49), Cagliari Elmas (18,52), Assemini (18,57), Decimonannu (19,03) Villaspeciosa Uta (19,07), Siliqua (19,17) e Villamassargia (19,29). Al ritorno invece il treno partirà da Iglesias alla 1,30 e raggiungerà Cagliari alle 2,28, facendo anche una fermata intermedia nella stazione Cagliari-Santa Gilla oltre alle stesse dell’andata.

