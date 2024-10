Due tragedie al rientro da scuola 

Piacenza. Rientravano da scuola, entrambe. Ma a casa non sono mai arrivate. Una studentessa, di 14 anni, è morta travolta dal pullman a Piacenza. L’altra, di 12, è stata investita a Padova da un treno merci, a un passaggio a livello.

L’incidente

Erano da poco terminate le lezioni, quando Simran Kumar, di origini indiane, alunna della prima classe dell’indirizzo alberghiero, come molti suoi compagni, era uscita dalla scuola per prendere il bus, quello che l’avrebbe dovuta portare a casa, a Cortemaggiore. Ma alle 14.30 la ragazza sarebbe scivolata nel tentativo di salire a bordo di quel mezzo che forse aveva già iniziato a muoversi. La 14enne è così finita sotto le ruote posteriori gemellate.

I soccorsi

L’autista ha fermato immediatamente il mezzo ma, nonostante l’intervento tempestivo di un’infermiera che era venuta a prendere suo figlio, così come dei soccorritori del 118 e della Croce Rossa, per Simran non c’è stato nulla da fare. Le condizioni della ragazzina si sono rivelate subito critiche e ogni tentativo di rianimazione, anche da parte del medico rianimatore dell’eliambulanza di Brescia, è risultato vano.

Le indagini

La dinamica di quanto successo è al vaglio da parte della Polizia locale, che sta ricostruendo i fatti anche con l’aiuto delle immagini di una telecamera installata su un altro autobus. Sono stati sentiti anche diversi testimoni. Il pullman coinvolto nell’incidente, che era in servizio per conto di Seta, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, apparteneva a una ditta esterna ed è stato messo sotto sequestro.

L’altra tragedia

Epilogo drammatico anche per un’altra giovanissima, travolta a Padova ieri pomeriggio da un treno a un passaggio a livello, in quel momento chiuso. La ragazzina, di 12 anni, è stata immediatamente trasferita all’ospedale cittadino. Quando è arrivata al Pronto soccorso, intorno alle 15, respirava ancora, ma le sue condizioni disperate, per via dei troppi traumi, non hanno permesso ai medici di intervenire chirurgicamente per provare a salvarle la vita. Intorno alle 22 l’arresto cardiaco.

