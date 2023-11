I carabinieri ritengono di aver scovato un vero e proprio impianto di produzione della cannabis, con tanto di deposito attrezzato di essiccatoio dove sono stati trovate quasi due tonnellate di marijuana. Per capire che tipo di sostanza sia, però, sarà necessario attendere gli accertamenti che il sostituto procuratore Nicola Giua Marassi ha già ordinato sul materiale sequestrato. Nel frattempo i cinque indagati, finiti in carcere su ordine del pubblico ministero, attendono l’interrogatorio di garanzia, fissato per domattina.

Cinque arrestati

Due degli arrestati sono originari di Desulo, altri due di Villacidro e uno di Seulo. Si tratta di Francesco Maccioni e Giuseppe Massimo Lai (38 e 56 anni), Andrea Piras e Roberto Melis (32 e 46 anni), e il 34enne Luca Ghiani. Sono difesi dagli avvocati Fabrizio Bellisai, Marco Usai, Sandro Mereu e Matteo Giuseppe Talanas. Domani mattina compariranno davanti al giudice Michele Contini per l’interrogatorio di garanzia e la convalida degli atti. Solo dopo il Gip del Tribunale di Cagliari deciderà se concedere una misura cautelare o rimettere in libertà gli indagati. Nel frattempo il pm Giua Marassi ha chiesto ai carabinieri di Iglesias di analizzare il materiale sequestrato, così da capire la quantità di Thc presente (si tratta di uno dei principi attivi dei cannabinoidi).

L’indagine

Le circa due tonnellate di foglie e infiorescenze sarebbero state trovate in un rudere di un casale, sotto delle tettoie di eternit delimitate da muri. La marijuana era contenuta in grossi sacchi di materiale sintetico. A poca distanza, sempre stando alle indiscrezioni, ci sarebbe stato un impianto professionale per l'essiccazione della sostanza: macchinari capaci di generare aria tiepida, per la separazione delle infiorescenze dagli steli e la selezione delle stesse per dimensione, e per il confezionamento sottovuoto. Al momento dell’irruzione dei carabinieri, che avevano circondato l’area, i cinque indagati sarebbero stati sorpresi proprio durante le operazioni di produzione e confezionamento della marijuana, impacchettata sottovuoto in confezioni di cellophane e poi collocata in scatoloni di cartone, ai fini della successiva vendita.

Trovata una pistola

Nella perquisizione eseguita a Desulo, a casa di Giuseppe Massimo Lai, è stata rinvenuta anche una pistola semiautomatica Bernardelli calibro 6,35. Tutti e cinque gli arrestati sono attualmente richiusi nel carcere di Uta, in attesa della convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Stando ad una prima, sommaria ricostruzione dei carabinieri, la droga una volta immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a 20 milioni di euro. La parola, però, passa ora ai consulenti che devono analizzare le piante per capire il coefficiente di principio attivo e confermare che sia della specie illegale.

