Due tonnellate di cibo in dono 

Si avvicina Natale e aumentano le iniziative dedicate alle persone bisognose. Nei giorni scorsi, in occasione della giornata nazionale della colletta alimentare, l’associazione Anteas ha raccolto una tonnellata e 684 chili di viveri da distribuire alle famiglie in difficoltà. «I prodotti sono stati donati dai clienti di un supermercato», spiegano le volontarie. «Un aiuto concreto per chi sta attraversando un momento difficile e che può fare la differenza». Si tratta di pasta, riso, latte; tanti prodotti a lunga conservazione.

In aiuto invece alla mensa del viandante di via Montenegro sono arrivati ancora una volta Costa Crociere e il Banco alimentare che hanno donato i pasti delle navi di lusso per gli ospiti della mensa gestita dai vincenziani. E intanto la mensa del viandante si prepara per le festività. Come sempre ci sarà un pranzo speciale il giorno di Natale con antipasti, la pasta al forno, la carne e il panettone. Poi sarà distribuito anche il cibo per la cena.Ai vincenziani delle sette conferenze cittadine, una per ogni parrocchia, il compito poi di preparare i pacchi di viveri per le oltre seicento famiglie seguite quotidianamente per aiutarle a trascorrere un Natale sereno. (g. da.)

