due tie-break opposti 

Cus Cagliari 3

Savigliano 2

Cus Cagliari : Galdenzi 4, Ciardo 2, Menicali 11, Marinelli 18, Busch 10, Rascato 4, Chialà, Zivojinovic 1, El Moudden (L), Gozzo 9, Biasotto 22. N.e. Piludu (L), Bresa, Sciarretti. All. Simeon.

Monge Gerbaudo S. : Brugiafreddo 1, Gallo (L), Carlevaris 1, Rainero, Galaverna 17, Rabbia (L), Sacripanti 17, Spagnol 17, Orlando 4, Turkaj 1, Dutto 6, Pistolesi 5. N.e. Quaranta, Calcagno. All. Serafini

Parziali : 25-12, 16-25, 19-25, 25-16, 15-12.

Due partite in una: quella della paura e quella della riscossa. La chiave di lettura della vittoria del Cus Cagliari (3-1) sul Savigliano è la capacità di trasformarsi. E, non da meno, l’intuizione dei cambi che hanno svoltato la partita. La paura, presente nel primo set, è stata mascherata dai piemontesi che non sono praticamente scesi in campo. Quando hanno riordinato le idee è calato il buio. Coach Simeon: «Alla fine del terzo set ho detto alla squadra che non potevamo avere paura di noi stessi e del Savigliano. Due avversari sono troppi». Dentro in pianta stabile Zivojinovic e Busch per Ciardo e Gozzo. Il polacco (due ace) e la premiata ditta Menicali-Marinelli (due muri) danno la svolta, 6-2. Inizia la fuga verso la vittoria. I punti a muro non si contano (19 a fine partita), Marinelli e Biasotto colpiscono ovunque. Il tie break è incerto sino al cambio di campo (8-7 per Savigliano). Il successivo pallonetto di Busch è il segnale, chiude il “monster block” di Menicali e Biasotto.