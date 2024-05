Due teste di cavallo lungo la Statale 128 all’altezza di Samatzai 

L’inquietante immagine rievoca scene cinematografiche: due teste di cavallo mozzate sono state rinvenute l’altro ieri sull’asfalto nella Strada statale 128, all’altezza dello svincolo per Samatzai. Sono comparse al centro della carreggiata: decine di automobilisti inorriditi di passaggio, prima di allertare le autorità competenti, hanno dovuto fare molta attenzione per evitare gli insoliti ostacoli.

Le ipotesi

E da due giorni in questo angolo di Sardegna fra Basso Campidano e Trexenta ci si interroga sul fatto. Resti di macellazione clandestina abbandonati sulla trafficatissima arteria? Incidente durante il trasporto degli animali? Un furto di bestiame? Non è da escludere però che i resti dei due animali morti possano essere caduti accidentalmente da qualche automezzo durante il trasferimento degli scarti di macellazione. Ma c’è anche chi ricollega l’inquietante ritrovamento, avvenuto in territorio di Samatzai, alla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni nel paese, chiamato l’8 e 9 giugno al rinnovo del Consiglio comunale (candidati sindaci l’attuale primo cittadino Enrico Cocco e Nicola Piga).

«Non vedo nessun collegamento con Samatzai, tanto meno penso che quelle due teste di cavallo abbandonate sulla 128 possano avere un nesso con il voto per il rinnovo del Consiglio comunale di Samatzai», dice però il primo cittadino che martedì, informato dai carabinieri del ritrovamento, è stato presente al sopralluogo sulla Statale 128 dove qualcuno ha abbandonato le due teste equine mozzate, insieme agli stessi uomini dell’Arma e al personale del servizio Sanità animale della Asl di Cagliari.

Sulla Statale

Gli autori del gesto non si sono preoccupati di recuperare il carico perduto e così il macabro trofeo è rimasto per qualche ora al centro della carreggiata, a qualche metro dal cartello che indica lo svincolo a raso per Samatzai, prima di essere spostato in cunetta dove è rimasto fino a ieri. Il tempo necessario per consentire al sindaco Cocco, nella sua qualità di autorità territorialmente competente in materia di igiene pubblica, acquisita la comunicazione del servizio di Sanità animale della Asl di Cagliari, di firmare l’ordinanza “per lo smaltimento delle teste di equini mediante immediato sotterramento in loco in un sito ritenuto idoneo dal settore tecnico del Comune”.

In Municipio

«Abbiamo atteso la relazione della Asl e soltanto successivamente ho firmato l’ordinanza per l’interramento in un sito idoneo all’interno del territorio comunale», aggiunge il primo cittadino di Samatzai, «visto lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica derivante dalla presenza degli animali morti». Da qui la necessità di adottare il provvedimento urgente, volto ad evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, degli animali e per l’ambiente.

Gli adempimenti di natura burocratica non diradano gli interrogativi attorno allo sconcertante episodio. Ancora il sindaco di Samatzai: «La Statale 128 è un’importante strada di collegamento con la Trexenta e oltre ancora, con il Sarcidano, per cui il ritrovamento in territorio di Samatzai delle due teste di cavallo mozzate è a mio avviso del tutto casuale». Insomma: gli autori del furto di cavalli (se di questo si tratta) potrebbe essere venuti anche da lontano, e l’abbandono, voluto o accidentale che sia, delle due teste tagliate sull’asfalto della 128, in territorio di Samatzai, del tutto fortuito.

